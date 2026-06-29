В Баку прошла церемония открытия «Недели тюркского мира» (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла официальная церемония открытия «Недели тюркского мира», посвященной 100-летнему юбилею Первого Тюркологического съезда.

В ходе официальной церемонии открытия были зачитаны обращения президентов Турции, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, адресованные участникам, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

В своих выступлениях главы государств подчеркнули важную роль Первого Тюркологического съезда в формировании общего языка, истории и культурной идентичности тюркских народов. Они отметили, что наследие съезда сохраняет свою актуальность и в наши дни, служа укреплению сотрудничества, единства и солидарности между тюркскими государствами. Лидеры также высоко оценили вклад Азербайджана в развитие интеграции и сотрудничества в тюркском мире.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, выступив с речью, рассказал об истории тюркского мира, роли тюрков в мировой истории и значимости сегодняшнего мероприятия. Заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Рафаэль Гусейнов в своем выступлении отметил, что те, кто знает историю тюркологии, хорошо понимают, какие жертвы были принесены во имя ее развития: «Наша семья — это тюркские государства. Нет большего счастья, чем видеть, как тюркский мир собирается здесь вместе. В языке, мыслях и делах тюрки должны всегда сохранять единство».

После официальной церемонии открытия конгресс продолжился художественной программой.

После завершения художественной части в течение дня состоятся пленарные заседания и панельные дискуссии.