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Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)

Социум Материалы 6 августа 2025 15:10 (UTC +04:00)
Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - На 92 году жизни скончалась музыковед, член Союза композиторов Азербайджана, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный деятель искусств Аида Тагизаде, сообщает Trend Life.

Аида Тагизаде родилась 5 февраля 1934 года в городе Шуша. Её отец - Зейнал Тагизаде, известный лингвист, доктор филологических наук, мать - Саялы Гаджиева, получила образование как в педагогическом, так и в медицинском институте.

Окончив Музыкальный колледж имени Асафа Зейналлы, Аида Тагизаде продолжила образование в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) - сперва на отделении фортепианного исполнительства, а спустя два года отдала предпочтение музыкознанию и успешно завершила обучение уже в этом направлении. Много лет занимаясь педагогической деятельностью в Азербайджанской государственной консерватории, Аида Тагизаде подготовила немало молодых музыковедов.

Ее многолетняя научно-исследовательская деятельность охватывала множество аспектов азербайджанского музыкознания – творчество композиторов, исполнительское искусство, события музыкальной жизни. Исследования, публикации, книги и издания были посвящены творчеству видных представителей музыкальной культуры - Солтана Гаджибекова, Джовдета Гаджиева, Агшина Ализаде, Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Тофига Гулиева, Рауфа Гаджиева, Ашрафа Аббасова, Арифа Меликова, Мамеда Гулиева, Шафиги Ахундовой, Муслима Магомаева, Фидан и Хураман Гасымовых, Сарвара Ганиева, Эльмиры Сафаровой, Фариды Гулиевой, Аиды Абдуллаевой и других, что является значительным вкладом в национальное музыкознание. Она также является автором двухтомника "Музыка Азербайджана XX века".

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Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)
Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)
Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)
Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)
Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)
Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)
Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)
Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)
Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)
Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)
Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)
Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)
Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)
Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)
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