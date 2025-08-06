Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана Аида Тагизаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На 92 году жизни скончалась музыковед, член Союза композиторов Азербайджана, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный деятель искусств Аида Тагизаде, сообщает Trend Life.

Аида Тагизаде родилась 5 февраля 1934 года в городе Шуша. Её отец - Зейнал Тагизаде, известный лингвист, доктор филологических наук, мать - Саялы Гаджиева, получила образование как в педагогическом, так и в медицинском институте.

Окончив Музыкальный колледж имени Асафа Зейналлы, Аида Тагизаде продолжила образование в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) - сперва на отделении фортепианного исполнительства, а спустя два года отдала предпочтение музыкознанию и успешно завершила обучение уже в этом направлении. Много лет занимаясь педагогической деятельностью в Азербайджанской государственной консерватории, Аида Тагизаде подготовила немало молодых музыковедов.

Ее многолетняя научно-исследовательская деятельность охватывала множество аспектов азербайджанского музыкознания – творчество композиторов, исполнительское искусство, события музыкальной жизни. Исследования, публикации, книги и издания были посвящены творчеству видных представителей музыкальной культуры - Солтана Гаджибекова, Джовдета Гаджиева, Агшина Ализаде, Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Тофига Гулиева, Рауфа Гаджиева, Ашрафа Аббасова, Арифа Меликова, Мамеда Гулиева, Шафиги Ахундовой, Муслима Магомаева, Фидан и Хураман Гасымовых, Сарвара Ганиева, Эльмиры Сафаровой, Фариды Гулиевой, Аиды Абдуллаевой и других, что является значительным вкладом в национальное музыкознание. Она также является автором двухтомника "Музыка Азербайджана XX века".

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