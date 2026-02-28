В городах Ирана прогремели взрывы (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:07)

БАКУ /Trend/ - В иранских городах произошли взрывы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По сообщениям, взрывы также произошли в иранских городах Исфахан, Гум, Карадж, Хорремабад и Керманшах.

11:07

В западной и центральной частях Тегерана прогремели взрывы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По имеющимся данным, причиной взрывов стали ракетные атаки.

10:49

В столице Ирана, Тегеране, прогремело три взрыва.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, территории, где прогремели взрывы, в настоящее время окутаны густым дымом. На место происшествия направлено большое количество пожарных расчетов.

Информации о погибших или пострадавших нет.

