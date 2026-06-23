Транзитом через Азербайджан в Армению отправлена российская пшеница (Обновлено)

Добавлены новые подробности (первая публикация в 17:42)

БАКУ /Trend/ - Состав из 10 вагонов, перевозящий пшеницу общим весом 700 тонн из России в Армению транзитом через Азербайджан, отправился со станции Баладжары в направлении станции Беюк-Кясик.

До сегодняшнего дня транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 33 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.

Напомним, что наряду с транзитом, из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты. К настоящему времени из Азербайджана в Армению было экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, а также более 4 тысяч тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.

17:42

Сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена пшеница.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Отмечается, что в эту страну будет отправлено 10 вагонов с пшеницей.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, существовавшие со времен оккупации, и отметил, что первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) отправила в Армению 1 220 тонн автомобильного бензина марки АИ-95.

9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2 698 тонн груза (48 вагонов), в том числе 1 742 тонны бензина марки АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

11 января в эту страну был отправлен поезд из 18 вагонов, загруженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92.

25 февраля в Армению из Азербайджана было отправлено 4 500 тонн дизельного топлива, 5 марта — 31 вагон с 1 984 тоннами дизельного топлива и 2 вагона с 135 тоннами российских удобрений, 9 марта — грузовой поезд из 7 вагонов с российским зерном, а 11 марта — 11 вагонов с зерном общим весом 1 023 тонны (нетто – 770 тонн).

24 марта были отправлены 4 вагона с удобрениями общим весом 271 тонна и 1 вагон с гречневой крупой весом 68 тонн.

25 марта был отправлен груз из 5 вагонов с пшеницей общим весом 350 тонн. 11 апреля были отправлены 15 вагонов (887 тонн) с дизельным топливом. 14 апреля в Армению из Азербайджана было экспортировано 22 вагона с дизельным топливом.

21 апреля из Азербайджана в Армению был отправлен грузовой поезд из 16 вагонов с 974 тоннами дизельного топлива.

24 апреля транзитом через территорию Азербайджана из России в Армению было перевезено 350 тонн зерна.

30 апреля были отправлены 4 вагона зерна общим весом 279 тонн и 3 вагона удобрений весом 203 тонны. 3 мая были отправлены 8 вагонов с 536 тоннами российских удобрений, а 4 мая — 10 вагонов с 678 тоннами российских удобрений. 6 мая отправлены 4 вагона с российскими удобрениями общим весом в 271 тонну и еще 4 вагона с 275 тоннами российского зерна.

7 мая транзитом через территорию Азербайджана из России в Армению были отправлены 2 вагона с алюминием и 9 вагонов зерна.

9 мая из Азербайджана в Армению были отправлены 8 вагонов (479 тонн) дизельного топлива, а 10 мая — 16 вагонов с дизельным топливом общим объемом 986 тонн.

14 мая транзитом через территорию Азербайджана из России в Армению 14 вагонами было перевезено 977 тонн пшеницы.