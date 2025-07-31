В Баку впервые прошел Международный чемпионат по кондитерскому и хлебопекарному искусству (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана впервые состоялся международный чемпионат по кондитерскому и хлебопекарному искусству - Pastry & Bakery Chefs Baku Cup 2025, сообщает Trend Life. Чемпионат организован Гильдией кулинаров Азербайджана, Бакинской ассоциацией кулинаров и проектом DIYAR.AZ "Гастрономическая карта Азербайджана".

Мероприятие, прошедшее в Badamdar Hotel & Residences, объединило представителей Азербайджана, Турции, Пакистана, Узбекистана, Катара, Шри-Ланки, Ирана, ОАЭ, Вьетнама, профессиональных кондитеров и студентов профильных учебных заведений, предоставив уникальную платформу для демонстрации мастерства и обмена опытом.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов.

Выступивший председатель Гильдии кулинаров Азербайджана и Бакинской ассоциации кулинаров, мастер международного класса Илькин Акберзаде отметил, что чемпионат призван способствовать развитию кондитерской и хлебопекарной отрасли в стране, а также выявлению и продвижению талантливых специалистов на международной арене.

Автор и руководитель проекта DIYAR.AZ "Гастрономическая карта Азербайджана" Нигяр Амирбекова отметила значимость мероприятия:

"Такие международные чемпионаты необходимо проводить намного чаще, так как не у всех есть возможность выезжать на зарубежные соревнования. Проведя чемпионат в Азербайджане, мы дали шанс участникам проявить себя, общаться и задавать вопросы иностранным судьям и специалистам, получать советы и рекомендации. И самое главное - шанс испытать все эти эмоции, дух соперничества и одновременно единства!"

Мастер кулинарного искусства Габиль Гулиев отметил, что очень важна популяризация азербайджанской гастрономии на международном уровне: "Традиционные сладости и хлебопекарное искусство Азербайджана имеют древнюю историю. В частности, лаваш входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. Необходимо всему миру показывать богатство азербайджанской кухни, что очень важно для пропаганды наследия страны".

Гостям была представлена концертная программа.

Участники соревновались в категориях – "Стол национальных сладостей", "Арт-класс (изделия из сладостей и шоколада)", "Свадебный торт", "Искусство хлебопечения", "Композиции из резьбы по фруктам и овощам", "Практический класс изготовления торта".

По результатам чемпионата:

• В шести номинациях национальные участники чемпионата завоевали золотые медали и главный кубок.

• Турция – профессиональные шефы братской страны завоевали одно "золото" и одно "серебро".

• Узбекистан – команда завоевала кубок за первое место, а также одно "золото" и одно "серебро".

• Пакистан – повара этой страны увезли домой кубок за второе место и бронзовые медали.

Судейскую коллегию представили ведущие специалисты из разных стран - Чамиль Фернандо (председатель жюри, Катар), Шахид Мийан (Пакистан), Сулейман Курсак, Метин Айхан, Хусейн Шипал (Турция), Хошан Десилва (ОАЭ), Дон Давид, Бахруз Гальбинур (Азербайджан).

Представитель Катара Чамиль Фернандо, впервые приехавший в Баку, высоко оценил проведение международного чемпионата: "Меня приятно удивили работы молодых азербайджанских кулинаров. Их стремление к росту и развитию вызывает уважение. Хотелось бы особо отметить профессионализм организаторов, атмосферу дружелюбия участников и гостей, плодотворный обменом опытом и новые яркие впечатления от пребывания в Азербайджане".

Представитель Пакистана Шахид Мийан отметил, что такие проекты служат укреплению международных связей и расширению сотрудничества в кулинарной сфере: "Азербайджан и Пакистан - братские страны и для нас большая честь принимать участие в таком чемпионате. Такие чемпионаты приводят к значительному взаимообогащению культур".

В рамках чемпионата были также проведены мастер-классы от признанных международных гастрономических экспертов, которые представили авторские технологии и практические навыки приготовления как традиционных, так и современных национальных блюд.

В завершение чемпионата состоялась церемония награждения.

Pastry & Bakery Chefs Baku Cup 2025 стал настоящим праздником гастрономии, доказав, что Баку становится новой точкой притяжения для кулинарных талантов со всего мира!

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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