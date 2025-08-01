На ветровой электростанции "Хызы-Абшерон" завершена установка первых турбин - директор Госагентства

БАКУ /Trend/ - На ветровой электростанции "Хызы-Абшерон" по Абшеронскому району завершена установка 9 из 25 ветровых турбин мощностью по 6,5 МВт каждая.

Об этом в интервью Trend сказал директор Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев.

По его словам, установке турбин способствовали благоприятные погодные условия, что значительно ускорило процесс. Он отметил, что все турбины планируется установить к концу 2025 года, после чего станция будет введена в эксплуатацию.

"Кроме того, был дан старт работам по строительству подстанции "Навахи". Строительство 330-киловольтной части подстанции финансируется из средств Азербайджана, а 500-киловольтной части - за счет 173 миллионов долларов, выделенных Всемирным банком.

До настоящего времени в оборудовании для солнечных и ветровых электростанций использовались китайские технологии. Однако с развитием проектов в области возобновляемой энергетики значительно повышается интерес производственных компаний к Азербайджану.

Мы рассчитываем, что определенные технологические решения в области возобновляемой энергетики будут полностью или частично реализованы на основе взаимной договоренности в Азербайджане", - отметил он.

Дж. Абдуллаев сказал, что важным аспектом является и развитие локализации. В рамках этого процесса реализуются образовательные проекты, в том числе сотрудничество Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности с одним из университетов Англии.

Он подчеркнул, что целью является постепенный переход от использования иностранных инвестиций, оборудования и специалистов к привлечению местных подрядчиков и внедрению местных технологий. Кроме того, произведенное в Азербайджане оборудование может быть экспортировано в соседние страны, такие как Казахстан и Узбекистан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!