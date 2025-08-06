Доходы госбюджета Азербайджана за семь месяцев этого года превысили прогноз

БАКУ /Trend/ - За первые 7 месяцев текущего года в исполнении государственного бюджета наблюдалась положительная динамика. За этот период органами казначейства выполнено более 846 тысяч платежных поручений и зафиксированы высокие показатели исполнения доходов государственного бюджета.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Так, за январь-июль текущего года доходы государственного бюджета составили 23 480,9 млн манатов, что на 707,9 млн манатов или на 3,1 процента превысило семимесячный прогноз.

В доходах поступления по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики составили 10 560,8 млн манатов, что на 598 млн манатов или на 6 процентов больше прогноза, поступления по линии Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики составили 26,9 млн манатов, что на 6,9 млн манатов или на 34,4 процента больше прогноза, прочие поступления составили 488 млн манатов, что на 323,3 млн манатов или в 2,96 раза больше прогноза, а трансферты из Государственного нефтяного фонда составили 8 447,3 млн манатов, что на 100 процентов больше прогноза.

В то же время поступления по линии Государственного таможенного комитета составили 3 589,2 миллиона манатов, что на 102,8 миллиона манатов или на 2,8 процента меньше прогноза, а поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета - 368,7 миллиона манатов, что на 117,5 миллиона манатов или на 24,2 процента меньше прогноза.

Расходы государственного бюджета за 7 месяцев 2025 года исполнены в размере 19 944,6 млн манатов против прогноза в 20 586,9 млн манатов, что составляет 96,9 процента.