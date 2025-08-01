Новый посол Израиля вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенного чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, во время встречи посол вручил копию своих верительных грамот министру Джейхун Байрамову.

Глава МИД поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане.

Далее были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также региональная ситуация. Сотрудничество между двумя странами в политической, экономической, торговой, энергетической, сельскохозяйственной, инвестиционной, безопасности и гуманитарной сферах имеет широкие перспективы развития.

Было отмечено, что напряженная ситуация в регионе Ближнего Востока вызывает серьезную обеспокоенность, Азербайджан выступает за установление мира и стабильности и всегда готов внести свой вклад в этот процесс.

Новый посол подчеркнул, что в ходе своей деятельности не пожалеет усилий по расширению сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!