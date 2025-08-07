Вырос объем поступлений в госбюджет по линии Налоговой службы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики в государственный бюджет поступило более 10 миллиардов 558,4 миллиона манатов налогов, прогноз выполнен на 106 процентов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с соответствующим периодом 2024 года налоговые поступления в государственный бюджет увеличились на 285,6 млн манатов или на 2,8 процента.

Поступления в ненефтегазовом секторе превысили 7 миллиардов 588 миллионов манатов, прогноз выполнен на 103,4 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления от этого сектора увеличились на 643,9 миллиона манатов или на 9,3 процента. 71,9 процента выплаченных налогов пришлось на ненефтегазовый сектор, а 28,1 процента – на нефтегазовый сектор.

Кроме того, в январе-июле 2025 года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование превысили 3 миллиарда 699,7 миллиона манатов. Они увеличились на 12,4 процента или более чем на 409,4 миллиона манатов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Поступления по внебюджетным организациям увеличились на 13,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 2 млрд 446,3 млн манатов.

Поступления по страховым взносам от безработицы увеличились на 10,7 процента по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составили более 130,8 миллиона манатов. Поступления по внебюджетным организациям выросли на 12,2 процента и составили более 98,9 миллиона манатов.

Поступления по взносам на обязательное медицинское страхование увеличились на 10,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 641,1 миллиона манатов. Поступления по внебюджетным организациям выросли на 10,5 процента и составили более 449,3 миллиона манатов.