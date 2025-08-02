Вырос объем экспорта хлопчатобумажной пряжи из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За январь-июнь этого года из Азербайджана экспортировано 5 тысяч 418 тонн хлопчатобумажной пряжи.

Как сообщает Trend со ссылкой на Гоcударственный таможенный комитет Азербайджана, выручка от экспорта этого объема продукции составила 12,9 миллиона долларов США.

Объем экспорта хлопчатобумажной пряжи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1123 тонны или на 26,1 процента в количественном выражении и на 1,8 миллиона долларов США или на 16,2 процента в стоимостном выражении.

Так, в январе-июне 2024 года объем экспорта хлопчатобумажной пряжи из Азербайджана составил 4 тысячи 295 тонн, а стоимость - 11,1 миллиона долларов США.

Доля экспортированной хлопчатобумажной пряжи в общем объеме экспорта за отчетный период составила 0,1 процента, а в доле экспорта по ненефтяному сектору - 0,74 процента.

Отметим, что в январе-июне 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 24,4 миллиарда долларов США. Эта цифра на 2,632 миллиарда долларов США или на 12,1 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Из общего объема внешней торговли, на экспорт пришлось 12,878 миллиарда, а на импорт — 11,522 миллиарда долларов. За последний год экспорт сократился на 0,2 процента, а импорт увеличился на 29,9 процента.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,356 миллиарда долларов США, что на 2,677 миллиарда долларов США или в 3 раза меньше годового показателя.