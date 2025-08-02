Азербайджан значительно увеличил доходы от экспорта цемента

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года из Азербайджана было экспортировано 449,8 тыс. тонн цемента в виде готового или клинкера.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, доход экспорта составил 28,9 млн долларов США.

Экспорт цемента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в количественном выражении на 113,7 тыс. тонн, или на 33,8%, и в стоимостном выражении - на 8,3 млн. долларов США, или на 40,3%.

Так, в первой половине прошлого года из Азербайджана было экспортировано 336,1 тыс. тонн цемента на сумму 20,6 млн. долларов США.

Экспорт цемента составил 0,22% от общего объема экспорта за первые шесть месяцев текущего года и 1,65% от объема экспорта в ненефтяном секторе.

Отметим, что в январе-июне 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 24,4 миллиарда долларов США. Этот показатель на 2,632 миллиарда долларов США или на 12,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего объема внешней торговли, на экспорт пришлось 12,878 миллиарда, а на импорт — 11,522 миллиарда долларов. За последний год экспорт сократился на 0,2 процента, а импорт увеличился на 29,9 процента.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,356 миллиарда долларов США, что на 2,677 миллиарда долларов США или в 3 раза меньше годового показателя.