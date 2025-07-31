Обсуждена подготовка к заседанию азербайджано-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - 31 июля министр финансов, сопредседатель совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Венгерской Республики Сахиль Бабаев принял чрезвычайного и полномочного посла Венгрии Тамаша Йожефа Торма.

Как сообщили Trend в министерстве, на встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Венгрией успешно развиваются во всех сферах, и в этом контексте была подчеркнута роль совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в углублении сотрудничества между двумя странами. Выражено удовлетворение взаимной поддержкой стран в рамках международных организаций и мероприятий.

На встрече также были обсуждены вопросы подготовки к 11-му заседанию совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое планируется провести в сентябре текущего года в Будапеште.

Министр выразил уверенность, что предстоящее заседание комиссии будет продуктивным с точки зрения развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, особенно в таких сферах, как торговля, бизнес и инвестиции, энергетика, труд, занятость и социальная защита, наука и образование, здравоохранение, культура, туризм, продовольственная безопасность, градостроительство, управление водными ресурсами, диаспора и другие.

Посол отметил стратегическое партнерство Венгрии и Азербайджана, подчеркнув, что связи между странами продолжают расширяться.

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