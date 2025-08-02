Санаторий "Абшерон" после реконструкции: лечение и отдых в едином пространстве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 августа в рамках организованного для журналистов медиатура состоялось ознакомление с действующим при Конфедерации профсоюзов Азербайджана (AHIK) санаторием "Абшерон", специализирующимся на лечении желудочно-кишечных заболеваний.

Как сообщает Trend, этот санаторий, расположенный в поселке Мардакан на Абшеронском полуострове, является не только местом для отдыха, но и предлагает новшества в области лечения и реабилитации.

Реконструкция санатория, расположенного на 16,9 гектарах на лоне природы, направлена на то, чтобы вдохнуть современную жизнь в традиции санаторно-курортного комплекса, не нанося вреда окружающей среде.

Здание санатория было капитально отремонтировано и превратилось в трехэтажный комплекс. Спа-центр, кабинеты физиотерапии, отделения лазерной и электромагнитной терапии, включенные в новую инфраструктуру, уже начали свою работу. Также были введены в эксплуатацию услуги ультразвукового исследования, сухого гидромассажа и многие другие функциональные услуги, фитобар.

Генеральный директор закрытого акционерного общества "Курорт" Конфедерации Чингиз Гаджиев, выступая перед журналистами во время медиатура, сообщил, что в санатории уже можно будет лечить не только желудочно-кишечные заболевания, но и урологические проблемы.

По его словам, в этом направлении также будут оказываться комплексные услуги с привлечением нового медицинского оборудования и специалистов. Таким образом, профиль санатория расширяется, что делает его привлекательным для большего числа людей.

Примечательно то, что санаторий, в отличие от предыдущей системы путевок, уже доступен как организациям, так и частным лицам. То есть каждый может воспользоваться пакетами услуг, сочетающими отдых и лечение. Это является неотъемлемой частью стратегии AHIK в последние годы, направленной на то, чтобы сделать свои санатории более доступными и привлекательными.

Ч.Гаджиев отметил, что это обновление не ограничится только "Абшероном". Аналогичные работы по реконструкции и модернизации проводятся и в других санаториях AHIK - в частности, в санаториях "Бильгя", "Гюнешли" и "Нафталан". Цель состоит в том, чтобы вывести их на международный уровень.

Журналисты ознакомились с современными медицинскими технологиями, применяемыми в санатории.

Было отмечено, что санаторий, рассчитанный на 212 коек, имеет два спальных корпуса, лечебный корпус, конференц-зал, клуб и танцпол. Медицинские услуги санатория организованы по высоким стандартам. Медицинские кабинеты оснащены современным оборудованием и предоставляется более 30 лечебных услуг, среди которых йодобромные ванны, тюбаж, парафиновая терапия, лечение натуральными грязями, различные физиотерапевтические процедуры.

На медицинской базе санатория действуют клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, лечебно-физкультурный кабинет, массажные кабинеты и другие медицинские кабинеты. Процесс лечения и питания организован в соответствии с современной концепцией санатория. Санаторий работает круглогодично. Воспользоваться его услугами по лечению и оздоровлению может каждый, обратившись напрямую и заплатив на месте.

Реконструирована и техническая инфраструктура санатория. Так, полностью обновлено электрическое хозяйство, установлен генератор мощностью 550 кВА и обеспечено стабильное энергоснабжение, обновлены канализационные системы. В рамках работ по озеленению были посажены вечнозеленые деревья и кустарники, а также имеются системы орошения.

Кроме того, в санатории есть Wi-Fi, система IP-телефонии и камеры видеонаблюдения.

Таким образом, санаторий "Абшерон" сегодня уже не просто традиционный курорт, а комплексное предприятие, которое, пользуясь возможностями современной медицины, стремится обслуживать более широкую аудиторию. Это также нацелено на развитие оздоровительного туризма в стране. Такие инициативы имеют важное значение как с точки зрения социального обеспечения, так и обеспечения общественного здоровья.