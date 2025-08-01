Завершается миссия представительства МККК в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 августа 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял главу представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драгану Койич в связи с завершением дипломатической деятельности в нашей стране.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, министр Джейхун Байрамов поблагодарил Драгану Койич за усилия по развитию сотрудничества и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, касающимся 33-летней деятельности МККК в Азербайджане, текущего состояния и перспектив мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, восстановления и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, минной угрозы, а также судьбы пропавших без вести лиц.

Д.Койич выразила удовлетворение сотрудничеством и поддержкой, оказанной правительством Азербайджана деятельности организации. Была подчёркнута важность продолжения сотрудничества с МККК через его штаб-квартиру в Женеве после закрытия миссии в начале сентября этого года.

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