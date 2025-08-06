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Азербайджан и Казахстан обсудили развитие Среднего коридора

Экономика Материалы 6 августа 2025 17:51 (UTC +04:00)
Азербайджан и Казахстан обсудили развитие Среднего коридора
Фото: Рашад Набиев / X

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в транспортно-логистической сфере.

Как сообщает Trend, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в своем аккаунте в X.

"Мы встретились с находящимися с визитом в нашей стране советником Президента Республики Казахстан Аселем Жанасовым и председателем правления национальной компании "Казахстанские железные дороги" Талгатом Алдыбергеновым. На встрече мы обсудили вопросы сотрудничества в сфере грузоперевозок автомобильным транспортом, авиаперевозок, судостроения.

Также мы обменялись мнениями о развитии Среднего коридора, оцифровке портов и логистических коридоров", - отмечается в публикации.

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