Азербайджан и Казахстан обсудили развитие Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в транспортно-логистической сфере.

Как сообщает Trend, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в своем аккаунте в X.

"Мы встретились с находящимися с визитом в нашей стране советником Президента Республики Казахстан Аселем Жанасовым и председателем правления национальной компании "Казахстанские железные дороги" Талгатом Алдыбергеновым. На встрече мы обсудили вопросы сотрудничества в сфере грузоперевозок автомобильным транспортом, авиаперевозок, судостроения.

Также мы обменялись мнениями о развитии Среднего коридора, оцифровке портов и логистических коридоров", - отмечается в публикации.

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