В Баку прошел первый международный учебно-тренировочный сбор по прыжкам на батуте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 28 июля по 1 августа в Баку, на Национальной арене гимнастики, впервые прошел международный учебно-тренировочный сбор по прыжкам на батуте под эгидой Европейской гимнастики.

Как передает Trend, об этом сообщила Федерация гимнастики Азербайджана.

Отмечается, что данный сбор был организован по инициативе Европейской гимнастики и при содействии Федерации гимнастики Азербайджана. В нем приняли участие спортсмены, тренеры и международные эксперты из Азербайджана, а также из Италии, Чехии, Дании и Швеции.

Основной целью сбора являлось повышение уровня технической и физической подготовки гимнастов, а также усиление их подготовки к международным соревнованиям. В рамках сбора проводились тренировки по тамблингу и двойному мини-батуту.

В учебно-тренировочном сборе в качестве экспертов приняли участие президент технического комитета Европейской гимнастики по прыжкам на батуте Бабетт ван Ветеринг, вице-президент Луиш Нуньес, а также представители других стран - Самуэль Кастро, Анетте Далстен, Серхио Лукас, а также Адиль Гусейнзаде.

Помимо спортивной части сбора, для участников была организована интересная культурная программа. Гимнасты и эксперты, прибывшие в нашу страну, посетили достопримечательности Баку, отражающие как его историческое наследие, так и современность, и получили подробную информацию о богатой истории, архитектуре и современном развитии Азербайджана.

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