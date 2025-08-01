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«Араз-Нахчыван» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА

Общество Материалы 1 августа 2025 01:12 (UTC +04:00)
«Араз-Нахчыван» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
Фото: UEFA

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Состоялся ответный матч между азербайджанским клубом «Араз-Нахчыван» и греческой командой «Арис» в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как передает Trend, в матче, состоявшемся в Салониках, азербайджанская команда под руководством Эльмара Бахшиева продемонстрировала уверенную игру. Одержав победу в первом поединке в Баку со счётом 2:1, команда постаралась сохранить это преимущество в ответной встрече.

Матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, «Араз-Нахчыван» вышел в следующий квалификационный раунд.

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