"Сабах" вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА

БАКУ /Trend/ - В Баку завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между азербайджанским клубом «Сабах» и молдавской командой «Петрокуб».

Как передает Trend, матч, состоявшийся на арене «Банк Республика», завершился победой представителя Азербайджана со счетом 4:1.

Голы за «Сабах» забили Джой Лэнс Микелс (3 гола) и Павол Шафранко.

"Сабах", обыгравший в первой игре «Петрокуб» со счетом 2:0, вышел в третий квалификационный раунд.

Отметим, что в следующем раунде «Сабах» встретится с проигравшим пары «Левски» (Болгария) — «Брага» (Португалия).