Euronews представил репортаж о III Шушинском глобальном медиафоруме (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Euronews представил репортаж о III Шушинском глобальном медиафоруме, передает Trend.

Как отмечается в материале, на медиафоруме в Шуше, на котором были представлены 52 страны, обсудили влияние искусственного интеллекта на журналистику и акцентировали внимание на важности этики, медиаграмотности и глобального сотрудничества.

"3-й Шушинский глобальный медиафорум собрал более 140 делегатов из 52 стран для обсуждения растущего влияния искусственного интеллекта на журналистику. В ходе дискуссий были затронуты такие проблемы, как дезинформация, ответственное развитие искусственного интеллекта и необходимость повышения уровня медиаграмотности во всём мире.

Спикеры ведущих новостных агентств, технологических компаний и академических учреждений призвали к более тесному международному сотрудничеству для укрепления устойчивости в современной быстро меняющейся информационной среде.

Для принимающей страны, Азербайджана, форум также продемонстрировал растущую роль региона в формировании глобальных нарративов, а также приверженность адаптации к ИИ и укреплению целостности СМИ", - говорится в репортаже Euronews.