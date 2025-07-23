ЦБА назвал прогноз по профициту баланса текущих операций на конец 2025 г. (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - ЦБА прогнозирует профицит баланса текущих операций (БТО) к концу этого года примерно в размере 3,6 миллиарда долларов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

По его словам, к концу 2026 года профицит текущего счета платежного баланса прогнозируется на уровне 3,5 миллиарда долларов США.

"Кроме того, несмотря на то, что цена на нефть как в этом, так и в следующем году прогнозируется на уровне около 65 долларов, профицит текущего счета остается достаточно высоким", - отметил он.

Т.Кязимов добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем операций на денежном рынке увеличился на 25 процентов, а по количеству - на 66 процентов.

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