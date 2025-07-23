Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

ЦБА назвал прогноз по профициту баланса текущих операций на конец 2025 г. (Дополнено)

Экономика Материалы 23 июля 2025 18:07 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:53)

БАКУ /Trend/ - ЦБА прогнозирует профицит баланса текущих операций (БТО) к концу этого года примерно в размере 3,6 миллиарда долларов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

По его словам, к концу 2026 года профицит текущего счета платежного баланса прогнозируется на уровне 3,5 миллиарда долларов США.

"Кроме того, несмотря на то, что цена на нефть как в этом, так и в следующем году прогнозируется на уровне около 65 долларов, профицит текущего счета остается достаточно высоким", - отметил он.

Т.Кязимов добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем операций на денежном рынке увеличился на 25 процентов, а по количеству - на 66 процентов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости