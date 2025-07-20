В Дагестане перевернулся грузовик

БАКУ/ Trend/ - Более 20 человек, в том числе 18 детей, получили ранения в результате опрокидывания грузовика в Гунибском районе Дагестана.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики, передаёт Trend.

По предварительной информации, пострадавшие будут доставлены вертолётом в медицинские учреждения Махачкалы для оказания необходимой помощи.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту происшествия. Проводится расследование.