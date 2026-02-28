Число погибших учащихся в результате авиаударов по Ирану достигло 63 (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (последняя версия опубликована в 17:51)

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате авиаударов израильских и американских военных по начальной школе для девочек в районе Минаб провинции Хормузган на юге Ирана достигло 63 человек.

Об этом сказал в ходе брифинга заместитель губернатора иранской провинции Хормузган Ахмад Нафиси, передает Trend.

По его словам, пострадали 92 человека. Спасательные операции продолжаются.

17:51

Число погибших в результате авиаударов израильских и американских военных по начальной школе для девочек в районе Минаб провинции Хормузган на юге Ирана достигло 57 человек.

Об этом сказал в ходе брифинга заместитель губернатора иранской провинции Хормузган Ахмад Нафиси, передает Trend.

По его словам, под завалами школы до сих пор находятся 53 человека.

17:33

Число погибших в результате ракетного обстрела начальной школы для девочек в районе Минаб провинции Хормузган на юге Ирана достигло 51 человека.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Информационный совет правительства Ирана.

Отмечается, что нанесение ударов по гражданским районам неприемлемо, и атаки решительно осуждаются.

16:48

Число погибших в результате ракетного обстрела начальной школы для девочек в районе Минаб провинции Хормузган на юге Ирана достигло 40 человек.

Как сообщает Trend, об этом заявил губернатор района Минаб Мохаммед Радмехр в ходе брифинга.

По его словам, число раненых составляет 48 человек.

15:35

В результате израильской атаки на начальную школу для девочек в районе Минаб провинции Хормузган на юге Ирана погибли 36 человек и 60 получили ранения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

15:14

В результате израильской атаки на начальную школу для девочек в районе Минаб провинции Хормузган на юге Ирана погибли 24 ученицы.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга заместитель губернатора иранской провинции Хормузган Ахмад Нафиси.

По его словам, утром в школе находилось 170 детей.

Нафиси отметил, что в настоящее время ведется спасательная операция по поиску и эвакуации пострадавших.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

