Число погибших в результате израильской атаки на юг Ирана достигло 36 человек (ОБНОВЛЕНО)

БАКУ /Trend/ - В результате израильской атаки на начальную школу для девочек в районе Минаб провинции Хормузган на юге Ирана погибли 36 человек и 60 получили ранения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

В результате израильской атаки на начальную школу для девочек в районе Минаб провинции Хормузган на юге Ирана погибли 24 ученицы.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга заместитель губернатора иранской провинции Хормузган Ахмад Нафиси.

По его словам, утром в школе находилось 170 детей.

Нафиси отметил, что в настоящее время ведется спасательная операция по поиску и эвакуации пострадавших.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

