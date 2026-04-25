Министр иностранных дел Ирана встретился с главнокомандующим армией Пакистана (Обновлено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:54)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Исламабад министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи встретился с главнокомандующим пакистанской армией фельдмаршалом Асимом Муниром.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Ирана.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам прекращения огня между Ираном и США, прекращения военно-воздушных атак США и Израиля на Иран, а также укрепления мира и стабильности в Западной Азии.

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи поприветствовал ценные усилия Пакистана, и в особенности главнокомандующего, фельдмаршала Асима Мунира, по восстановлению режима прекращения огня и прекращения войны в целом, и заявил о позиции Ирана в связи с этим.

На встрече главнокомандующий армией Асим Мунир выразил благодарность иранской стороне за доверие, оказанное Пакистану в контексте продвижения дипломатического процесса, и отметил готовность Пакистана к продолжению посреднических усилий до достижения результата.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.