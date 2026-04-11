Переговоры между Ираном и США продолжатся на уровне экспертов (Обновлено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:33)
БАКУ /Trend/ - Переговоры между Ираном и США продолжатся на уровне экспертов.
Как сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ, группа специалистов из состава иранской делегации уже направилась к месту проведения дискуссий.
17:33
БАКУ /Trend/ - В столице Пакистана начались переговоры между Ираном и США.
Как сообщает Trend, в переговорах участвуют делегации, возглавляемые спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом и вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
Отметим, что война между США, Израилем и Ираном продолжалась 41
день. При посредничестве Пакистана было достигнуто двухнедельное
перемирие.