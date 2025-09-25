(первая версия в 10:14)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась конференция на тему "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика".

Как сообщает в четверг Trend, мероприятие было организовано Confidence Information Services.

На конференции обсуждались следующие темы: "Макроэкономические и геополитические факторы, формирующие энергетический рынок Каспийского региона и Центральной Азии", "Состояние глобального бункерного рынка и перспективы его развития", "Индикаторы топливного рынка в Каспийском регионе и Центральной Азии: производство, направление поставок и ценообразование в регионе", "Решающая роль Азербайджана в транспортировке нефти и газа через Средний коридор", "Либерализация топливного рынка Казахстана: вызовы и перспективы для Центральной Азии" и другие.

В ходе выступления экономист по нефтяным рынкам Energy Intelligence Group Жюльен Матоньер сказал, что Казахстан пытается снизить зависимость от России, наращивая поставки нефти через альтернативные маршруты.

"В Казахстане есть стремление увеличить экспорт нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан с нынешних примерно 1,5 млн тонн до потенциальных 20 млн тонн в будущем. Есть стремление увеличить транспортировку нефти по этому каналу. Ожидается, что он увеличится с 1,4 млн тонн в 2024 году до 1,7 млн тонн в 2025 году", - сказал Матоньер.

Он также добавил, что Средний коридор набирает актуальность. Казахстан расширяет железнодорожную инфраструктуру, чтобы стать ключевым транзитным узлом между Китаем и Европой и, возможно, обойти традиционные маршруты через Россию.

Исполнительный директор Marine Bunker Exchange (MABUX) Сергей Иванов отметил, что в первой половине 2025 года в турецких портах наблюдался спад спроса на бункерное топливо.

По словам Иванова, спрос на бункерное топливо в Турции упал на 16 процентов, в Нью-Йорке - на 12 процентов, в России - на 11 процентов, в Фуджейре - на 10 процентов, в Гибралтаре - на 3 процента.

При этом спрос на бункерное топливо вырос в Панаме на 22 процента, в Западной Африке - на 9 процентов, в Южной Африке - на 8 процентов, Лос-Анджелесе - на 4 процента.

Главный редактор новостей товарных рынков и энергетики московского бюро Thompson Reuters Александр Ершов сказал, что транзитный узел крупнейших поставщиков углеводородов на Каспии будет развиваться и обретать большую независимость по мере расширения своих транзитных возможностей.

По его словам, в Каспийском регионе наблюдается устойчивое и независимое развитие. Одним из ярких примеров является крупнейший трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), который функционирует независимо от российских ресурсов.

Ершов отметил, что БТД - это крупная и самостоятельная структура, хорошо интегрированная в региональные поставки нефти.

Генеральный директор казахстанской компании RV-Oil&Gas Расул Абдухалилов, в свою очередь, сказал, что ожидается, что свободное ценообразование на топливо в Казахстане поможет сократить нелегальный отток горюче-смазочных материалов (ГСМ) из страны, стабилизировать рынки поставок и сократить дефицит.

"Также это создаст дополнительный стимул для развития биржевой торговли и расширения сети автомобильных заправочных станций в отдалённых регионах. Что касается влияния на региональный рынок, ожидается, что отмена регулирования приведёт к постепенному выравниванию цен с соседними странами", — сказал он.

По его словам, в приграничных регионах это создаст больше возможностей для рыночного арбитража. Регионы, находящиеся рядом с российскими нефтеперерабатывающий заводами, будут рассматривать их в качестве поставщиков, и наоборот.

"Таким образом можно прогнозировать перераспределение потоков по системе замещения: например, ГСМ из России будет поступать на север Казахстана, а топливо из Казахстана — экспортироваться в страны Центральной Азии. Это позволит снизить логистические затраты и, как следствие, оптовые и розничные цены в Центральной Азии", - сказал Абдухалилов.

Он отметил, что в Казахстане регулирование цен на бензин и дизель было отменено в феврале этого года. Для страны это важный шаг на пути к рыночным реформам. При этом в настоящий момент в Казахстане цены на топливо остаются самыми низкими по сравнению с соседними странами, что создаёт ряд проблем, включая нелегальный вывоз топлива.