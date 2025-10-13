Названа дата проведения совместной инспекции инфраструктурных объектов коридора «Север-Юг» (ДОПОЛНЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12.03)

БАКУ/Trend/ - Делегации трёхсторонней встречи Азербайджан-Иран-Россия 14 октября проведут совместную инспекцию важных инфраструктурных объектов международного транспортного коридора «Север-Юг».

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трёхсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

Заместитель премьер-министра напомнил, что в целях развития транспортного коридора «Север-Юг» за прошедший период между сторонами, в том числе на двустороннем уровне, был подписан ряд важных документов.

В мае 2023 года было подписано Соглашение между Правительством Ирана и Правительством России о строительстве железной дороги Решт-Астара на территории Ирана.

Кроме того, в декабре 2024 года было подписано Соглашение между Правительством Азербайджана и Правительством России о сотрудничестве в развитии транзитных грузоперевозок по коридору «Север-Юг».

