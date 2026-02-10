Будет подписан Меморандум о взаимопонимании с городом Мингячевир в рамках инициативы "Соглашение мэров" (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:17)

БАКУ/Trend/ - Будет подписан Меморандум о взаимопонимании с городом Мингечевир в рамках Инициативы "Соглашение мэров".

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил руководитель команды проекта по технической поддержке участников Инициативы «Соглашение мэров» в Азербайджане Витольд Сарториус в ходе мероприятия, посвященного Инициативе «Соглашение мэров», организованного министерством энергетики Азербайджана совместно с Европейским союзом.

По его словам, проект по технической поддержке участников Инициативы «Соглашение мэров» не является полностью отдельной инициативой, а интегрирован в уже существующие программы и инициативы, о которых говорили предыдущие докладчики.

«Основной целью является поддержка муниципалитетов в разработке бэкапов, подготовке проектных предложений и поиске способов их финансирования, чтобы добиться реальных изменений на местах.

За последние два года несколько муниципалитетов уже разработали бэкапы, однако не все смогли получить финансирование. Сейчас наша задача - вернуться к этим пяти муниципалитетам и доработать их проектные предложения», — отметил руководитель проекта.

Он отметил, что вторая задача инициативы - это привлечь еще 20 муниципалитетов для разработки бэкапов с учетом устойчивой энергетики и климатических планов.

"Все 25 муниципалитетов (5 + 20) будут поддержаны в подготовке конкретных проектных предложений и совместном поиске возможностей для их финансирования. Проект рассчитан на 30 месяцев и включает три фазы, начиная с подготовительных мероприятий и завершая практической реализацией проектов. Дополнительно предусмотрены меры по повышению информированности и видимости инициатив, включая участие в мероприятиях и информационную поддержку», - сказал руководитель команды.

Напомним, что Инициатива Covenant of Mayors for Climate and Energy (Соглашение мэров по климату и энергии) была запущена Европейским союзом в 2008 году и с 2015 года приобрела глобальный масштаб.

Основные цели Соглашения мэров включают:

- сокращение выбросов парниковых газов за счет внедрения мер по энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии;

- повышение устойчивости к последствиям изменения климата;

- укрепление сотрудничества между муниципалитетами, местными и центральными исполнительными органами;

- обеспечение безопасного, устойчивого и надежного доступа к энергии для всех.

Соглашение мэров подписывается местными и региональными органами власти, которые намерены достичь вышеуказанных целей и добровольно реализовывать цели ЕС в области климата и энергетики.