Энергетика - не только ресурс, но и фактор стратегической безопасности и экостабильности - Садиг Гурбанов

БАКУ /Trend/ - В настоящее время энергетика является не только экономическим ресурсом, но и фундаментальным фактором, определяющим стратегическую безопасность и экологическую стабильность государств.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов за круглым столом в Университете ADA, посвященном Международному дню чистой энергии.

Он отметил, что «чистая энергия» охватывает источники, которые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду, значительно сокращают выбросы парниковых газов и обеспечивают долгосрочную устойчивость в производстве энергии:

"Однако, согласно современному научному подходу, концепция "чистой энергии" не ограничивается только этапом производства. Рациональное использование энергии, повышение энергоэффективности и минимизация ресурсных рисков являются неотъемлемыми и дополняющими элементами этой концепции. Именно такой комплексный подход находит свое четкое отражение в национальной законодательной системе Азербайджана".

Депутат подчеркнул, что одним из направлений, имеющих особое стратегическое значение в сфере "чистой энергии", является объявление Карабаха и Восточного Зангезура "зонами зеленой энергии":

"Нахчыванская Автономная Республика также является важной составной частью этой стратегии. Данное решение следует расценивать как образцовую модель, служащую восстановлению и реконструкции в послевоенный период на экологической, инновационной и энергоэффективной основе. В конечном итоге, День чистой энергии - это важная платформа, воплощающая идеологические, научные и правовые основы нового этапа энергетической политики Азербайджана", - подчеркнул депутат.