АБР и АБИИ инвестируют в проект передачи электроэнергии в Центральную Азию - Джавид Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделили по 1 миллиону долларов на передачу электроэнергии в Центральную Азию.

Об этом в интервью Trend сказал директор Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев.

По его словам, в Баку уже создано совместное предприятие, которое займется реализацией этого проекта.

"АБР и АБИИ предоставили финансирование на подготовку технико-экономического обоснования проекта, и техническое задание уже согласовано между сторонами. В настоящее время продолжается процесс выбора консультантов для реализации проекта.

Скоро завершатся работы, проводимые совместно с компанией Deloitte по подготовке бизнес-модели экспорта возобновляемой энергии, что позволит определить, смогут ли доходы от продажи в Европе покрыть затраты на строительство таких станций в Азербайджане, и является ли экспорт экономически целесообразным. Анализ показывает, что экспортные проекты в сфере возобновляемой энергии при определенных условиях являются экономически эффективными",- добавил он.

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