В прошлом году на валютных аукционах зафиксирован чистый профицит в $540 млн - ЦБА

БАКУ/Trend/ - С учетом спроса со стороны государственного и частного секторов в 2025 году по валютным аукционам был зафиксирован излишек в размере 540 миллионов долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

По его словам, часть средств в иностранной валюте была переведена в Министерство финансов без конвертации в манаты:

«В ближайшие месяцы, разумеется, при возникновении спроса мы используем эти средства на валютном рынке. Однако население по-прежнему больше продает валюту, чем покупает. Если учитывать объем перевода, то продажи валюты были примерно на 400–450 миллионов долларов меньше, поскольку спроса нет».

Кязымов подчеркнул, что в январе также не наблюдалось какого-либо заметного роста активности на валютном рынке:



"Было продано примерно 300–350 миллионов долларов, тогда как по плану предполагалась продажа около 700 миллионов долларов. Одновременно мы анализируем и операции с наличной валютой. В январе за последние три–четыре года был зафиксирован самый низкий показатель - отрицательное сальдо в размере 18 миллионов долларов США. То есть население продало валюты на 18 миллионов долларов больше, чем купило. Это самый низкий показатель для января за последние несколько лет. Поэтому на валютном рынке сохраняется стабильность, и каких-либо рисков мы здесь не видим".