Назван объем страховых выплат в Азербайджане за 2025 г. (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году через 16 страховых компаний Азербайджана было собрано 1,5 миллиарда манатов страховых премий. При этом сумма выплат страховыми компаниями составила 920 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил главный директор Центрального банка Вусал Гурбанов на презентации учебного пособия «InsurTech», подготовленного Центром анализа и коммуникации экономических реформ совместно с Академией государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики и Ассоциацией страховщиков Азербайджана.

По его словам, если ранее при традиционных методах анализировались сотни и тысячи страховых случаев, то с помощью Big Data этот показатель уже достигает миллионов:

"Это означает, что в развитии страхования, при формировании страховых тарифов, страхового покрытия и страховой защиты все больше участвуют технологические средства. Я считаю, что для страхового сектора InsurTech или технологические инновации - это тенденция, которая гармонично сочетается с историей страхования".

Главный директор подчеркнул, что по мере развития этих технологий у страховщиков открываются широкие возможности для моделей оценки:

«Поскольку анализ проводится все больше на основе данных, формируется конкурентная среда. Технологические инструменты важны не только для моделей оценки, но и для проведения страховых выплат. Выплаты, в свою очередь, являются основной частью страховой деятельности.

Сегодня, как и в мире, в Азербайджане страховщики активно применяют эти технологии, а Центральный банк Азербайджана в рамках своих стратегических приоритетов уделяет особое внимание внедрению страховых технологий. Считаем, что в конечном итоге применение таких технологических инструментов будет полезным для нашей страны как с точки зрения усиления конкуренции, так и для расширения страхового покрытия».