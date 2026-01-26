Обнародован объем страхового рынка в Азербайджане (Дополнено)

(Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:55)

БАКУ /Trend/ - Страховой рынок Азербайджана развивается. Объём страхования в стране уже составляет около 1,5 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Центра анализа и коммуникации экономических реформ Вусал Гасымлы на презентации учебного пособия под названием InsurTech, подготовленного его учреждением совместно с Академией государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики и Ассоциацией страховщиков Азербайджана.

"На каждые 10 манатов обязательной страховой премии примерно 6 манатов приходится на выплаты. Здесь также наблюдается динамика роста.

Помимо развития страхового рынка, следует выделить три ключевых аспекта. Первый - регулирование страхового рынка, второй — бизнес-модель на рынке страхования, третий - технологии.

Книга InsurTech охватывает все эти три аспекта. В целом, InsurTech развивается очень быстро. По данным, только в прошлом году объём рынка InsurTech составил 20 млрд долларов, а среднегодовой темп роста оценивается в 25–55%. Согласно расчетам международных организаций, к 2030 году мы станем свидетелями рынка InsurTech объемом в 250 млрд долларов", - подчеркнул он.