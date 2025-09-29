4SIM и Ассоциация политики искусственного интеллекта Турции подписали меморандум о взаимопонимании (Дополнено)

(первая версия 14:15)

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании между Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана и Ассоциацией политики искусственного интеллекта Турции (AIPA).

Как сообщает в понедельник Trend, меморандум подписали исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров и президент AIPA Зафер Кючюкшабаноглу.

Документ был подписан на полях INMerge Innovation Summit, организованного PASHA Holding в Баку.

Подписанный документ создает основу для сотрудничества между 4SIM и AIPA в области искусственного интеллекта и технологий Четвёртой промышленной революции. В рамках этого сотрудничества 4SIM и AIPA будут совместно продвигать инициативы в сферах информационно-коммуникационных технологий, экосистем стартапов и "умной промышленности", а также обмениваться опытом по применению технологий цифровой экономики и Четвёртой промышленной революции.

Меморандум также будет способствовать укреплению связей между Азербайджаном и Турцией в данной области и расширению международного сотрудничества.

AIPA была основана в 2021 году в Турции и является одной из первых неправительственных организаций, работающих в области искусственного интеллекта. Ассоциация занимается разработкой политики в области ИИ, вопросами дипломатии, национальными стратегиями, а также выступает в роли моста между общественностью, государственными органами, университетами и частным сектором. AIPA активно участвует в международном сотрудничестве и вносит свой вклад в глобальные дискуссии по искусственному интеллекту.