В Азербайджане введена в эксплуатацию новая железнодорожная остановка (ФОТО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Введена в эксплуатацию остановка "Дярнягюль" на Абшеронской кольцевой железной дороге.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам руководитель департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Азер Фараджов.

Представитель АЖД заявил, что новая остановка будет открыта для пассажиров с 8 мая.

"Проект был реализован в рамках "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики.

Остановка "Дярнягюль", построенная на линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт, выполнена в соответствии с современными стандартами инфраструктуры и принципами инклюзивности. На территории станции были построены 2 турникета, 2 зала ожидания, 4 платформы и 1 пешеходный мост, а также проведены работы по благоустройству и озеленению", - сказал он.

Он отметил, что для регулирования пассажиропотока установлено 11 турникетов в направлении Баку и 10 в направлении Сумгайыта: "Для людей с ограниченными физическими возможностями и родителей с детскими колясками также созданы специальные турникеты. Кроме того, в направлении Сумгайыта были построены парковочные места для автомобилей и велосипедов.

Стоимость проезда в направлениях Баку-Дарнагюль, Дарнагюль-Биляджари и Дарнагюль-Хырдалан установлена ​​в размере 0,60 маната, а в направлении Дарнагюль-Сумгайыт — в размере 1 маната.

Поезда до станции Дарнагюль от Бакинского железнодорожного вокзала будут прибывать в течение 10 минут, в направлении Дарнагюль-Биляджари - за 8 минут, а в направлении Дарнагюль-Хырдалан - за 15 минут".

А. Фараджов подчеркнул, что новая остановка будет способствовать снижению заторов, наблюдаемых в центре столицы, особенно вокруг станции метро "28 мая" и Бакинского железнодорожного вокзала.

"Интеграция остановки "Дарнагюль" с линиями метро и автобусов позволит пассажирам продолжить поездку, не заезжая в центр города.

На начальном этапе ожидается, что остановка будет обслуживать 200 000 пассажиров в год, а к 2030 году эта цифра, как ожидается, достигнет 500 000", - добавил он.