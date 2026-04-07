В Баку состоялся форум на тему "Безопасное будущее во имя Великого возвращения" (ФОТО) (Обновлено)

БАКУ/Trend/ - В Баку при партнерстве Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Фонда молодежи, по инициативе Молодежной организации "Великое возвращение" прошел форум на тему "Безопасное будущее во имя Великого возвращения".

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие руководители и ответственные представители ANAMA, Фонда молодежи, а также молодежной организации "Великое возвращение".

Целью мероприятия стало повышение внимания к минной опасности в стране, а также усиление просветительской работы среди молодежи в этой сфере.

В рамках форума была организована фотовыставка, запечатлевшая операции по гуманитарному разминированию и истории жизни людей, пострадавших от минных инцидентов.

Выступивший с приветственной речью заместитель исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджанской Республики Джейхун Гусейнов подчеркнул важность просвещения населения о минной опасности, особенно при участии молодежи. Он особо отметил значимость деятельности молодежных и волонтерских организаций, а также волонтеров "Великого возвращения" в этом направлении.

Дж.Гусейнов довел до внимания, что Фонд молодежи всегда поддерживает подобные инициативы и стремится к повышению активности молодежи в формировании культуры безопасности.

Руководитель аппарата ANAMA Рауф Гусейнов проинформировал участников о минной угрозе на освобожденных от оккупации территориях и проводимых операциях по гуманитарному разминированию. Он отметил, что создание безопасного и устойчивого будущего без минной угрозы возможно только благодаря совместным усилиям не только госструктур, но и всего общества в целом.

Депутат Милли Меджлиса Гая Мамедов, в свою очередь, рассказал о социально-гуманитарных последствиях минной угрозы, отметив важность консолидированных действий в этой сфере.

Далее председатель молодежной организации "Великое возвращение" Айхан Аллахвердиев рассказал о деятельности волонтеров на освобожденных от оккупации территориях. Он представил программу просвещения об опасности взрывоопасных боеприпасов "Безопасное возвращение", реализуемую совместно с ANAMA.

Во второй части форума состоялась панельная дискуссия под модераторством сотрудника отдела по связям с общественностью ANAMA Анара Ирзакулиева. В обсуждениях приняли участие начальник управления контроля качества ANAMA Эльнур Касумов, заведующий отделом по работе с молодежными организациями Фонда молодежи Наиль Шукюров, член Общественного совета при ANAMA Роза Сафиханлы и сотрудник отдела по просвещению и работе с пострадавшими ANAMA Гасанали Алиев, сам пострадавший от мины.

Спикеры провели обмен мнениями о деятельности по формированию безопасной среды в постконфликтный период, последствиях минной угрозы и роли молодежи и волонтеров как главной движущей силы в борьбе с этой опасностью.