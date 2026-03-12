Грузовики с гуманитарной помощью России Ирану пересекли азербайджанскую границу (ФОТО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Грузовые автомобили с гуманитарной помощью, направленной Россией в Иран через территорию Азербайджана, отправлены в соседнюю страну через государственный погранично-пропускной пункт «Астара».

Как сообщает Trend, грузовики уже пересекли азербайджанскую границу.

15:54 (GMT+4) Россия направила Ирану гуманитарную помощь.

Как сообщает Trend, самолет "Ил-76" МЧС России с гуманитарной помощью на борту приземлился в международном аэропорту Лянкярана.

Гуманитарный груз весом более тринадцати тонн состоит из медикаментов и принадлежностей для оказания медицинской помощи.

Автомобили с гуманитарной помощью отправятся к пункту пропуска «Астара» для ее доставки в Иран.

Следует отметить, что 11 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Владимир Путин выразил благодарность главе государства за оперативную помощь, оказанную при эвакуации российских граждан из Исламской Республики Иран, а также за условия, созданные для транзита гуманитарной помощи, направленной его страной в Иран, через территорию Азербайджана.