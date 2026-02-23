Посольство Азербайджана обратилось к соотечественникам в Мексике (ВИДЕО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 9.43)

БАКУ/Trend/ - Посольство Азербайджана в Мексике выступило с обращением к соотечественникам, проживающим в этой стране.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации на странице посольства в социальной сети.

Сообщается, что в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в некоторых регионах Мексики гражданам Азербайджанской Республики, находящимся с визитом или временно проживающим в Мексике, рекомендуется внимательно следить за рекомендациями по безопасности, распространяемыми местными государственными органами, и строго их соблюдать в штате Халиско, а также в соседних штатах Мичоакан, Гуанахуато, Колима, Агуаскальентес, Закатекас и Наярит.

"Наших граждан просят быть бдительными, соблюдать правила личной безопасности, избегать массовых скоплений людей и опасных районов, а также следить за информацией, распространяемой только из официальных источников", - подчеркивается в сообщении.

Номера горячей линии консульского отдела посольства Азербайджана в Мексике: +52 5511 907 092; +52 5555 404 109.

Отметим, что в нескольких регионах Мексики после ликвидации главаря наркокартеля «Халиско нового поколения» (CJNG) по прозвищу Эль Менчо - Немесио Осегера Сервантес - были зафиксированы массовые перекрытия автомобильных дорог, поджоги машин и коммерческих предприятий.

Операция была проведена в муниципалитете Тальпа-де-Альенде (штат Халиско). В ответ на действия правоохранительных органов члены картеля перекрыли автодороги в шести регионах страны.

Сервантес считался самым могущественным наркобароном страны после ареста Хоакин Гусман, известного по прозвищу Эль Чапо. Картель контролирует значительную часть наркотрафика и действует во многих штатах Мексики.