В село Ханабад Ходжалинского района прибыла первая группа бывших вынужденных переселенцев (Дополнено)

Общество Материалы 19 февраля 2026 15:37 (UTC +04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13.42)

13:42

В рамках программы «Великое возвращение» продолжается поэтапное переселение населения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает местный корреспондент Trend, из территории Дёрдйол Агдамского района в село Ханабад Ходжалинского района направлены 38 семей (154 человека).

Отметим, что эти семьи на протяжении многих лет временно проживали в различных регионах республики.

