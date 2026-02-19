В село Ханабад Ходжалинского района прибыла первая группа бывших вынужденных переселенцев (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13.42)



ХОДЖАЛЫ/Trend/ - Семьям, прибывшим в село Ханабад Ходжалинского района, вручены ключи от квартир.

Как сообщает карабахское бюро Trend, на первом этапе в село Ханабад вернулись 38 семей (154 человека).

Отметим, что указанные семьи на протяжении многих лет временно проживали в различных регионах республики.

