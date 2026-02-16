Исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов освобожден от должности (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14.49)



БАКУ /Trend/ - Решением Наблюдательного совета публичного юридического лица «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB) Вугар Джаваншир оглу Гурбанов освобожден от должности исполнительного директора TƏBİB.

Об этом сообщили Trend в TƏBİB.

Другим решением Наблюдательного совета временное исполнение обязанностей исполнительного директора TƏBİB возложено на Анара Исрафилова.

Напомним, что Вугар Гурбанов был назначен исполнительным директором TƏBİB в сентябре 2022 года.

Отметим, что органами управления TƏBİB являются Наблюдательный совет и исполнительный директор. Совет состоит из 5 членов, включая председателя. В состав Совета входят: назначаемый и освобождаемый от должности Президентом Азербайджанской Республики председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (председатель Совета), заместитель министра здравоохранения, заместитель министра труда и социальной защиты населения, заместитель председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, а также председатель Профсоюза работников здравоохранения.

Текущую деятельность TƏBİB осуществляет исполнительный директор, назначаемый и освобождаемый от должности Наблюдательным советом. У исполнительного директора есть три заместителя, которые также назначаются и освобождаются от должности Советом.