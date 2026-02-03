В Ханкенди прошел XI Форум молодежи Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 10.46)



ХАНКЕНДИ /Trend/ - В городе Ханкенди состоялся XI Форум молодежи Азербайджана.

Как сообщает корреспондент карабахского бюро Trend, в форуме приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель специального представителя Президента в городе Ханкенди, а также в районах Агдере и Ходжалы Сабухи Гахраманов, заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов, заместитель национального координатора WUF13 Гюльшен Рзаева и глава представительства Программы ООН по поселениям в стране Анна Соаве.

Форум открылся панельной сессией на тему "Строительство городов будущего: роль молодежи в национальном развитии".

В рамках панельной сессии официальные лица подчеркнули важность активного участия молодежи в развитии городов.

Затем состоялась следующая панельная сессия на тему «Города как платформы возможностей: образование, развитие навыков и занятость для молодежи».

В ходе сессии представитель Совета по молодежным вопросам Зейна Эльзаин выступила в онлайн-формате, рассказав о инициативах молодежи и их влиянии на образование и занятость.

Секретарь Союза архитекторов Шейда Новруззаде отметила растущий интерес молодежи к архитектуре и искусству, предложив ряд инициатив для развития знаний и навыков в этой области.