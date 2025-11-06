В Баку прошел марш Победы (Обновлено) - (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 10.35)

БАКУ/Trend/ - В Баку прошли марши в сопровождении военных оркестров, посвященные пятой годовщине Дня Победы.

Как сообщает Trend, один из маршей Победы стартовал из парка имени Газанфара Мусабекова.

Марш, который пройдет по улице Абдуррагим-бека Хагвердиева, проспекту Гусейн Джавида, парку Гусейн Джавида и проспекту Парламента, завершится у Аллеи шехидов.

Отметим, что марши организованы в соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики.

Добавим, что 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.

Следует отметить, что в настоящее время, помимо этого, в Баку проходят шествия по направлениям Аллея шехидов - Комплекс Flame Towers - метро «Ичеришехер» - Крепостные ворота - Азербайджанский государственный кукольный театр - площадь Азнефть - памятник Бахраму Гуру, а также Спортивно-развлекательный центр "Олимпик стар" - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников.

