Прошел литературно-художественный вечер, посвященный 5-летию Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне (вторая версия)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:53)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики, министерства культуры Азербайджанской Республики, Группы компаний «Вейсалоглу», совместной организации Молодежной организации «Великое возвращение» и Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар», а также при медиапартнерстве AZTV прошел литературно-художественный вечер, посвященный 5-й годовщине исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Trend, в мероприятии, организованном во Дворце Гейдара Алиева, приняли участие более 1800 гостей, среди которых представители государства и правительства, депутаты парламента, семьи шехидов и ветераны, известные представители интеллигенции, представители молодежных организаций, волонтеры и СМИ.

Мероприятие состояло из двух частей: открытия и художественной части. На открытии с речами выступили мать шехида, супруга шехида и молодой ветеран. В художественной части мероприятия была представлена ​​композиция «Клятва Победы» в постановке заслуженного артиста Ниджата Кязымова по сценарию кинодраматурга Ильгара Фахми, в которой были заняты деятели культуры и талантливая молодёжь. В композиции использовались стихи молодых поэтов - участников 44-дневной Отечественной войны.