Арестован начальник Центрального военного санатория министерства обороны (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении начальника Центрального военного санатория министерства обороны майора Ильхама Хагвердиева.
Как сообщает Trend, сегодня в Бакинском военном суде состоялось рассмотрение ходатайства в отношении И.Хагвердиева.
Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал в отношении И.Хагвердиева меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 20 дней.
Задержан начальник Центрального военного санатория министерства обороны майор Ильхам Хагвердиев.
Как сообщает Trend со ссылкой на Военную прокуратуру Азербайджана, И.Хагвердиев обвиняется в коррупции.
"В Следственном управлении Военной прокуратуры в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 311 УК АР (получение взятки). В настоящее время представление в его отношении рассматривается в суде", - отмечается в сообщении.
