Итоговый медальный зачёт III Игр стран СНГ: Азербайджан стал вторым (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В семи городах Азербайджана завершились соревнования, проходившие в рамках III Игр стран СНГ.

Как сообщает Trend, все комплекты медалей уже разыграны.

Россия, завоевав 231 (130-61-40) медаль, заняла первое место в общекомандном зачёте III Игр стран СНГ.

Азербайджан, на счету которого 33 золотые, 56 серебряных и 95 бронзовых медалей, занял второе место, Беларусь с 122 (32–38–52) медалями стала третьей.

Всего в III Играх стран СНГ приняли участие атлеты из 13 стран, представители 10 из них завоевали медали.

