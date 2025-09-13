Семьям, переселившимся в село Дашбулаг Ходжалинского района, вручены ключи от квартир (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - Семьям, переселившимся в село Дашбулаг Ходжалинского района, вручены ключи от квартир.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также сотрудники Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. В реконструированных и восстановленных домах созданы все условия, отвечающие современным требованиям, для обеспечения нормальной жизни населения.

Семьи, вернувшиеся в отчие края, выразили глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные условия. Также они с уважением почтили память шехидов.

Следует отметить, что на первом этапе в село Дашбулаг было переселено 13 семей, состоящих из 67 человек.

17:30

Первая группа бывших вынужденных переселенцев, отправленная в село Дашбулаг Ходжалинского района, прибыла на место.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, первые переселенцы в село Дашбулаг - это семьи, временно размещенные в разных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

13 семьям, состоящим из 67 человек, которые были переселены в село Дашбулаг, будут вручены ключи от их домов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!