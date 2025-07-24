В тушению пожара в Агдаме привлечен вертолет (Обновлено)

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АГДАМ /Trend/ - К тушению сильного пожара в Агдаме привлечены дополнительные силы.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, пожар в селе Гюлаблы района распространился на прилегающие территории.

В связи с этим в район направлены дополнительные пожарные машины и силы МЧС из Агджабеди и Евлаха.

В настоящее время на место пожара прибыла пожарная бригада Евлахского района.

Пожарные подразделения Агджабединского района также прибыли на место происшествия. В настоящее время на территории работают один вертолет, четыре пожарных автомобиля и персонал, продолжающие тушение пожара.

15:34

В Агдаме вспыхнул очередной сильный пожар.

Как сообщает в четверг местный корреспондент Trend, пожар наблюдается в районе села Гюлаблы.

В настоящее время сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана направляются в село.

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