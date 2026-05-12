При руководстве Общенационального лидера были определены стратегические направления внешней политики – Сахиба Гафарова (ОБНОВЛЕНО)

БАКУ /Trend/ - При руководстве Общенационального лидера Гейдара Алиева были определены стратегические направления внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Она отметила, что жизненный путь Общенационального лидера Гейдара Алиева - одной из величайших личностей национальной истории Азербайджана - стал мерилом любви и преданности родной земле и народу.

Спикер напомнила, что в первый период руководства Азербайджаном в 1969-1982 годах благодаря гениальным управленческим способностям, стратегическому мышлению и мастерству предвидения великого лидера Гейдара Алиева наша страна прошла большой путь развития. В эти годы был создан мощный экономический потенциал, позволивший в будущем сформировать независимое государство. Этот период вошел в историю также как эпоха культурного возрождения.

С. Гафарова отметила, что после восстановления государственной независимости 18 октября 1991 года Азербайджан столкнулся со сложными проблемами: "Грубые ошибки в государственном управлении, глубокий кризис во всех сферах жизни, оккупация территорий вооруженными силами Армении, ослабление национального единства, усиление сепаратизма и вероятность гражданской войны поставили под серьезную угрозу существование независимого государства.

Именно в таких тяжелых условиях по настоятельному требованию народа возвращение Общенационального лидера Гейдара Алиева к высшей государственной власти 15 июня 1993 года, избрание его председателем Верховного Совета, а спустя 4 месяца – Президентом единогласной волей народа позволили предотвратить деструктивные процессы и события, стабилизировать ситуацию в стране.

Именно благодаря политической мудрости, решимости и самопожертвованию великого лидера Гейдара Алиева в самый сложный и судьбоносный период нашей истории удалось сохранить государственную независимость Азербайджана".

Председатель подчеркнула, что под руководством великого лидера Гейдара Алиева была сформирована и реализована концепция современной национальной государственности, разработана и принята Конституция независимого государства, определены стратегические направления внутренней и внешней политики, отвечающие интересам нашего народа, создана долгосрочная и устойчивая модель развития страны. Азербайджан стал авторитетным членом международного сообщества.

С.Гафарова добавила, что последние двадцать три года вошли в историю государственности Азербайджана как период динамичного и всестороннего развития. Во всех сферах жизни страны достигнуты большие успехи. Создан богатый экономический, политический и военный потенциал Азербайджана. Это позволило решить самую важную проблему, связанную с судьбой нашего народа и государства.

"Мастерство победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, а также боевой дух и доблесть Вооруженных сил Азербайджана обеспечили исторические победы в 44-дневной Отечественной войне и антитеррористической операции. Был положен конец 30-летней оккупации азербайджанских земель, восстановлены территориальная целостность и суверенитет нашего государства, историческая справедливость", - отметила она.