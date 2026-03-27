Гумпомощь России для Ирана прибыла на контрольно-пропускной пункт "Южная Астара" (ФОТО)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 01:38)
БАКУ /Trend/ - Грузовые автомобили с гуманитарной помощью, отправленной Россией в Иран, прибыли на контрольно-пропускной пункт государственной границы "Южная Астара".
Как сообщает Trend, общий вес гуманитарного груза, состоящего в основном из лекарственных средств, превышает 300 тонн.
Напомним, что 12 марта МЧС России направило через Азербайджан в Иран гуманитарный груз весом более 13 тонн, состоящий из медикаментов и медицинских принадлежностей.
11 марта Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил признательность за оперативную помощь в эвакуации из Исламской Республики Иран российских граждан, а также созданные условия для доставки гуманитарной помощи, отправленной его страной Ирану, через азербайджанскую территорию.
На фоне сохраняющейся напряженности в регионе непрерывная доставка гуманитарных грузов еще раз подчеркивает важность международного сотрудничества и возможностей транзита.
01:38
Грузовой поезд Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с гуманитарной помощью для Ирана прибыл на станцию «Астара» ОАО «Азербайджанские железные дороги» и был отправлен в Иран через терминал Астара.
Как сообщает Trend, общий вес груза, в основном состоящего из лекарственных средств, превышает 300 тонн. Планируется, что дальнейшая доставка до пункта назначения на территории Ирана будет осуществлена автотранспортом.
23:48
Грузовой поезд Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с гуманитарной помощью для Ирана прибыл на станцию «Астара» ОАО «Азербайджанские железные дороги».
Как сообщает Trend, общий вес груза, в основном состоящего из лекарственных средств, превышает 300 тонн. Планируется, что дальнейшая доставка до пункта назначения на территории Ирана будет осуществлена автотранспортом.
10:37
Грузовой поезд Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с гуманитарной помощью для Ирана прибыл на станцию «Гарадаг» ОАО «Азербайджанские железные дороги».
Как сообщает в четверг Trend, общий вес груза, в основном состоящего из лекарственных средств, превышает 300 тонн. Планируется, что дальнейшая доставка до пункта назначения на территории Ирана будет осуществлена автотранспортом.
Rusiyadan İrana göndərilən humanitar yardım "Cənub Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsinə çatıb (FOTO) (YENİLƏNİB)
Trend:
Rusiyanın İrana göndərdiyi humanitar yardımı daşıyan yük avtomobilləri "Cənub Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsinə çatıb.
Trend xəbər verir ki, əsasən dərman vasitələrindən ibarət olan humanitar yükün ümumi çəkisi 300 tondan çoxdur.
Xatırladaq ki, martın 12-də Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən göndərilən, çəkisi 13 tondan artıq olan dərman və tibbi ləvazimatlardan ibarət humanitar yardım da Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İrana yola salınmışdı.
Qeyd edək ki, martın 11-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Söhbət zamanı V.Putin Rusiya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsi zamanı göstərilən operativ dəstəyə, həmçinin ölkəsinin İrana yönəlmiş humanitar yardımının Azərbaycan ərazisindən keçidi üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlığını bildirib.
Regionda müşahidə olunan gərginlik fonunda humanitar yüklərin fasiləsiz daşınması beynəlxalq əməkdaşlığın və tranzit imkanlarının əhəmiyyətini bir daha önə çıxarır.
01:24
İrana humanitar yardım aparan Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yük qatarı “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin Astara dəmir yolu stansiyasına daxil olduqdan sonra Astara terminalı vasitəsilə İrana yola salınıb.
Trend xəbər verir ki, əsasən dərman vasitələrindən ibarət olan humanitar yükün ümumi çəkisi 300 tondan çoxdur. Yükün daha sonra İran ərazisində təyinat nöqtəsinə avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə çatdırılması planlaşdırılır.
23:45
İrana humanitar yardım aparan Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yük qatarı “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin “Astara” stansiyasına daxil olub.
Trend xəbər verir ki, əsasən dərman vasitələrindən ibarət olan humanitar yükün ümumi çəkisi 300 tondan çoxdur. Yükün daha sonra İran ərazisində təyinat nöqtəsinə avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə çatdırılması planlaşdırılır.
10:26
İrana humanitar yardım aparan Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yük qatarı “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin “Qaradağ” stansiyasına daxil olub.
Trend xəbər verir ki, əsasən dərman vasitələrindən ibarət olan humanitar yükün ümumi çəkisi 300 tondan çoxdur. Yükün daha sonra İran ərazisində təyinat nöqtəsinə avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə çatdırılması planlaşdırılır.
