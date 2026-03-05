Стало известно о состоянии здоровья пострадавших в результате атаки иранских беспилотников на Нахчыван (ФОТО/ВИДЕО) (ОБНОВЛЕНО)

БАКУ /Trend/ - Пострадавшие в результате ударов беспилотников по аэропорту Нахчывана были доставлены в отделение неотложной помощи больницы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они находятся под наблюдением врачей.

Об этом сообщили Trend в министерстве здравоохранения.

Сообщается, что Асад Джафаров, 1998 года рождения, житель поселка Нехрам Бабекского района получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму в результате воздействия взрывной волны. В связи с этим у него наблюдаются проблемы со слухом. Пострадавшему была оказана первая помощь, в настоящее время проводится медицинское обследование для оценки его состояния здоровья.

Житель Джульфинского района Мехди Аскеров, 1996 года рождения, также пострадал в результате инцидента. Он получил травму в области плеча. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. В настоящее время его лечение продолжается.

Жительница города Нахчыван Рейхана Велиева, 1986 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму и баротравму в результате взрывной волны. Ее лечение также продолжается.

Житель города Нахчыван Зульфугар Зульфугарлы, 1996 года рождения, получил тупую травму грудной клетки в результате взрыва. Ему была оказана медицинская помощь, лечение продолжается.

По словам врачей, состояние пострадавших стабильное, угрозы для жизни нет.

Министерство здравоохранения призвало общественность доверять только информации, распространяемой из официальных источников.

14:42

В связи с атакой иранских дронов на Нахчыван в министерство здравоохранения Нахчывана поступили обращения от четырех человек.

Об этом сообщил журналистам заведующий отделением скорой медицинской помощи больницы Сахиб Абузаров, сообщает Trend.

По его словам, пострадавшим оказана первая медицинская помощь, их состояние стабильно.

"У двух человек диагностирована черепно-мозговая травма, еще у двух - тупая травма спины. Они помещены в соответствующие отделения больницы, их лечение продолжается", - сказал он.

12:53

В результате атаки беспилотников, осуществлённой с территории Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику, пострадали два мирных жителя.

Как сообщает Trend, об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, которые привели к повреждению здания аэропорта и ранению двух гражданских лиц», — говорится в заявлении МИД.

Отметим, что 5 марта совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

На место происшествия были привлечены пожарные расчёты и бригады скорой медицинской помощи.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.